Vol MH17: Les Pays-Bas vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme

LA HAYE, 10 juillet (Reuters) - Le gouvernement néerlandais a annoncé vendredi qu'il allait porter plainte contre la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à propos du vol MH17 de la Malaysia Airlines abattu par un missile au-dessus de l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014. Les Pays-Bas, dont environ deux tiers des 298 victimes étaient ressortissantes, tiennent la Russie pour responsable de la catastrophe. Le Kremlin a toujours nié toute implication dans l'affaire. "Cette plainte est une nouvelle étape dans les efforts que nous menons afin d'établir la vérité, la justice et les responsabilités", a déclaré le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, dans une lettre adressée au Parlement. L'avion de la compagnie malaisienne effectuait la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur lorsqu'il a été touché par un missile lancé depuis le territoire contrôlé par les rebelles prorusses, au-dessus d'une zone de combats dans l'est de l'Ukraine. Aucun des 298 passagers et membres d'équipage n'a survécu. (Bart Meijer version française Diana Mandiá, édité par Henri-Pierre André)

