Voitures électriques: l'arrivée d'anciens de Tesla propulse la britannique DG Innovate

DG innovate, une petite entreprise du Pays de Galles qui développe de nouvelles technologies de moteurs électriques et de batteries, voyait lundi son cours propulsé à la Bourse de Londres par l'arrivée dans son équipe dirigeante de trois anciens de Tesla et une injection d'argent frais.

( AFP / JOEL SAGET )

La valeur du titre de l'entreprise, valorisée vendredi à la clôture 4,5 millions de livres (5,3 millions d'euros), était plus que doublé lundi, à 0,1 penny vers 11H00 GMT.

L'entreprise a annoncé dans un communiqué "la nomination de trois nouveaux directeurs exécutifs possédant une expérience significative dans le secteur des véhicules électriques, qui ont tous occupé des postes de direction chez Tesla".

En outre "une levée de fonds de 2,4 millions de livres" (2,8 millions d'euros) grâce à une émission d'obligations permettra de "faire progresser les plans de la nouvelle équipe de direction".

Celle-ci se fixe pour objectif d'"achever le développement et la commercialisation de la technologie existante de la Société et bâtir une entreprise plus grande grâce à d'importantes acquisitions complémentaires dans les domaines plus larges de la mobilité électrique et du stockage d'énergie", selon le communiqué.

Peter Bardenfleth-Hansen, qui a passé près de 10 ans au sein du pionnier américain de la voiture électrique Tesla, devient directeur général, tandis que Christian Eidem (qui a acquis 29,3% de DG innovate) et Jochen Rudat seront directeurs exécutifs.

DG innovate travaille notamment sur des moteurs électriques plus efficaces et plus économiques et sur des batteries sodium-ion, une technologie qui a le potentiel d'être plus économique et plus sûre que les batteries lithium-ion largement utilisées aujourd'hui, mais aussi moins gourmandes en métaux stratégiques.

"Inévitablement, lorsque l'on voit une petite entreprise nommer des +poids lourds+, on spécule que cela mènera à un rachat par l'un de leurs contacts", estime Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Le fait qu’ils soient liés à Tesla est la cerise sur le gâteau, car cela implique pour les investisseurs que cette entreprise peu connue pourrait éventuellement être engloutie par le géant de la voiture électrique. Il s'agit de pure spéculation, mais c'est ainsi que fonctionnent de nombreux investisseurs", ajoute-t-il.