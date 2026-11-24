Voile : la Britannique Hannah Mills à la tête de la nouvelle équipe des Émirats arabes unis en SailGP

La flotte de catamarans à foils de la SailGP comptera 14 bateaux la saison prochaine avec l’arrivée d’une nouvelle équipe des Émirats arabes unis skippée par Hannah Mills, qui quitte l’équipage britannique de Ben Ainslie après cinq saisons en tant que stratège sur leur F50.

Hannah Mills, qui a remporté deux médailles d’or et une d’argent aux Jeux olympiques et a aidé la Grande-Bretagne à décrocher le titre de championne de SailGP l’année dernière, sera à la fois barreuse et directrice sportive de l’équipe des Émirats arabes unis, qui fera ses débuts en janvier 2027, a annoncé SailGP mardi.

Fondée en 2019 par Russell Coutts, vétéran de la Coupe de l’America, et Larry Ellison, d’Oracle, la SailGP rassemble des équipes de haut niveau venues d’Australie, du Brésil, de Grande-Bretagne, du Canada, du Danemark, de France, d’Allemagne, d’Italie, de Nouvelle-Zélande, d’Espagne, de Suède, de Suisse et des États-Unis pour disputer une série mondiale qui s’étend sur toute l’année.

« C’est une opportunité pour laquelle je me suis investie depuis longtemps, et j’espère qu’elle pourra inspirer d’autres femmes et de jeunes navigateurs à continuer de repousser les limites et de poursuivre leurs ambitions », a déclaré Mills dans un communiqué annonçant son départ d’Emirates GBR.

Mills, âgée de 38 ans, milite depuis longtemps pour une meilleure représentation des femmes dans la voile professionnelle de haut niveau et n’a jamais caché son désir de diriger une équipe de SailGP, après avoir été écartée au profit de Dylan Fletcher lorsque le poste de pilote s’est libéré sur le bateau britannique.

La nouvelle équipe des Émirats arabes unis appartient à l’homme d’affaires et navigateur Chris Bake, en partenariat avec Mubadala Capital, la filiale de gestion d’actifs de la Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi, qui a racheté l’équipe brésilienne de SailGP en 2024.

M. Bake est également copropriétaire de l’équipe britannique. Il a annoncé que la navigatrice de foiling Jemima Lines prendrait les rênes en tant que stratège et ferait ses débuts ce week-end à Abu Dhabi, où une finale de saison dotée d’une récompense de 2 millions de dollars, remportée par le vainqueur, désignera les champions 2026.