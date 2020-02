Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vogo : président nommé pour la filiale nord-américaine Cercle Finance • 17/02/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Après avoir intégré, fin 2019, la filiale Vogo North America basée à New York, Vogo confirme son ambition sur le marché du sport aux Etats-Unis avec la nomination de Greg Millard en tant que président de cette filiale. Il a acquis une solide expérience dans le secteur en occupant des fonctions de plus en plus importantes à la NFL (National Football League), chez CBS Sports, IMG (International Management Group), et Turner Sports. Plus récemment, Greg Milliard a pris la responsabilité en tant vice-président exécutif de l'activité Event & Experiential Partnerships chez le numéro un du divertissement audio américain, iHeartMedia.

Valeurs associées VOGO Euronext Paris +4.63%