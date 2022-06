Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vogo: partenariat commercial autour des kits Vokkero information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 18:26









(CercleFinance.com) - VOGO annonce le renforcement de ses positions sur le marché de la construction avec la signature d'un partenariat commercial avec Franki Fondation-Fayat, portant sur une première commande de 250 solutions de communication VOKKERO GUARDIAN à livrer sur l'exercice en cours.



Filiale du Groupe Fayat (1er indépendant français de la construction) depuis 1998, Franki Fondation-Fayat est un expert en fondations spéciales sur les chantiers de construction.



Franki Fondation-Fayat a choisi VOGO pour équiper ses équipes en

solutions de communication audio hautes performances VOKKERO GUARDIAN, soit des kits main-libre qui permettront aux équipes de bénéficier d'une solution de communication simple à déployer et permettant une qualité

d'échanges lors des travaux, malgré les nuisances sonores inhérentes.



'Cet équipement renforce la cohésion des équipes sur le terrain

et apporte une expérience de travail plus agréable pour tous', affirme Jean-Baptiste Le Gall, directeur Général de Franki Fondation-Fayat.



Des extensions sont d'ores et déjà envisagées tant au sein de l'Entreprise que du Groupe Fayat.







