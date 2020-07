VOGO fait son entrée dans l'indice Tech 40

(AOF) - Vogo a annoncé son intégration dans l'indice Tech 40 moins de deux ans après son introduction en Bourse. Lancé en 2015 par Euronext, cet indice distingue 40 sociétés du secteur Tech sur la base de critères économiques, financiers et boursiers parmi un panel de près de 300 PME cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris et opérant dans les sciences de la vie, les éco-industries ou le secteur des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications).

Par ailleurs, Euronext a décerné à la société le label "European Rising Tech". Celui-ci récompense 98 sociétés particulièrement performantes à partir d'un univers de plus de 350 petites et moyennes capitalisations boursières cotées sur les marchés d'Euronext et issues du domaine de la technologie.

"Notre entrée dans l'indice Tech 40 récompense le travail et l'engagement dont ont fait preuve nos équipes dans le lancement de nouvelles offres innovantes notamment dans la santé avec EasyCov. Cela contribuera également à améliorer davantage encore notre visibilité auprès des investisseurs", a déclaré Christophe Carniel, son président directeur général.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.