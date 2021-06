VOGO et ABEO annoncent les premiers succès commerciaux du Vogoscope

(AOF) - Vogo et Abeo ont annoncé les premiers succès commerciaux de leur solution Vogoscope; premier kit « clé-en-main » de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay destiné aux sports amateurs, aux centres d'entraînement et aux collectivités. Dès la fin 2020, la solution a rapidement été adoptée par de nombreux centres sportifs dans plusieurs disciplines : les terrains de la Halle sportive de la Tony Parker Adéquat Academy (Lyon), le Montpellier Beach Volley, la Fédération Française de Surf ou la Fédération Française de Danse.

Conformément au plan de marche annoncé par les deux groupes, le déploiement de la solution s'est accéléré début 2021, avec déjà de nombreux succès sur des disciplines sportives variées tant en Indoor qu'en Outdoor, dont la signature de contrats avec les CREPS (Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive) de Nantes et d'Île-de-France qui souhaitaient s'équiper de solutions vidéo modernes et connectées dédiées à l'analyse de la performance.

Au-delà des centres de formation, des contrats ont également été remportés avec plusieurs clubs professionnels, comme l'équipement du Stade Brutus pour les entraînements et les matchs des Dragons Catalans (Club de rugby à 13 évoluant dans le championnat anglais Super League), le Paris Basket et les Vipers, club de hockey sur glace.

En juin 2021, une nouvelle offre Vogoscope intégrant la solution " Place Virtuelle " a été lancée. Cette innovation permet aux organisateurs de manifestations de vendre des tickets aux spectateurs d'événements sportifs ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée, démultipliant ainsi son potentiel commercial en France, mais aussi à l'international auprès des fédérations et des clubs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.