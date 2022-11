Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vogo: déploiement de Vogosport pour la Coupe du Monde information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - Vogo annonce déployer sa solution Vogosport (solution in-stadia Video Live & Replay) lors de la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar, ayant été choisi comme fournisseur pour plusieurs services qui 'améliorent l'expérience des fans dans les stades'.



'Cette solution technologique démontre la capacité du groupe à s'affirmer lors des plus grands événements sportifs mondiaux', commente la société de solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, pour le monde du sport.





