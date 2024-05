Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vogo: choisi par la LNH pour sa solution d'arbitrage information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Vogo annonce avoir été choisi par la Ligue Nationale de Handball (LNH) pour déployer ses solutions d'arbitrage audio et vidéo dans le championnat de France masculin (Liqui Moly Starligue), et ce pour les quatre prochaines saisons à compter de celle de 2024-25.



Au-delà de permettre aux arbitres de revisionner instantanément des situations de jeu, le dispositif innovant adopté par la LNH permettra la mise à disposition des signaux vidéo et du son des arbitres en direct aux diffuseurs de la compétition.



Il proposera aussi une plateforme vidéo permettant aux entraineurs de disposer de plus d'angles de travail après les matchs, et une application pour les spectateurs en salle permettant de revisionner les actions de la rencontre à laquelle ils assistent.





Valeurs associées VOGO Euronext Paris +0.51%