Vodafone: Xavier Niel prend 2,5% du capital information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 09:47

(CercleFinance.com) - Atlas Investissement, un véhicule d'investissement détenu par Xavier Niel, a annoncé mercredi avoir pris une participation de l'ordre de 2,5% au sein de l'opérateur mobile britannique Vodafone.



Dans un communiqué, Atlas Investissement explique considérer Vodafone comme une opportunité d'investissement séduisante eu égard à la qualité de son portefeuille d'actifs et de l'attractivité du secteur des télécoms.



La holding personnelle du milliardaire français dit valider la stratégie du groupe consistant à saisir d'éventuelles possibilités de consolidation sur certains marchés et à se séparer en parallèle de ses activités dans les infrastructures.



'Du point de vue d'Atlas Investissement, il existe des opportunités pour à la fois accélérer la rationalisation de la présence de Vodafone et la séparation de ses métiers d'infrastructure, mais aussi pour réduire ses coûts, améliorer sa rentabilité et intensifier son développement dans le haut débit en Allemagne et sur d'autres marchés tout en accentuant l'attention portée sur l'innovation', explique Atlas.



Pour mémoire, Xavier Niel, l'actionnaire majoritaire d'iliad, a déjà investi dans le secteur des télécoms en Suisse et en Irlande via sa filiale NJJ Holding.



Au total, ses prises de participations dans neuf pays représentent près de 50 millions d'abonnés pour un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 10 milliards d'euros.



A la Bourse de Londres, l'action Vodafone progressait d'environ 1,4% mercredi matin suite à cette annonce.