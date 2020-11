Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : veut atteindre 'zéro émission nette' d'ici 2040 Cercle Finance • 23/11/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé lundi son intention de devenir une entreprise à 'zéro émission nette' d'ici 2040, en avançant de dix ans son ambition initiale de 2050. L'opérateur de téléphonie britannique a déclaré qu'il allait aligner ses activités sur l'accord de Paris, grâce à une meilleure efficacité énergétique, et à un approvisionnement en énergies renouvelables, tout en réduisant ses déchets et en choisissant ses fournisseurs sur la base de nouveaux critères environnementaux. Vodafone a déclaré prévoir également d'aider ses clients à réduire leur empreinte environnementale grâce à l'utilisation de services 5G, tels que l'Internet des objets. L'année dernière, l'entreprise s'est notamment engagée à acheter toute l'électricité provenant de sources renouvelables et à réduire de moitié son empreinte environnementale d'ici 2025. D'ici 2021, le réseau européen de Vodafone sera alimenté à 100% par de l'électricité renouvelable, en utilisant uniquement de l'énergie éolienne, solaire ou hydraulique, a déclaré le groupe.

