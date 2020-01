Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : vers une cession des parts dans Vodafone Egypt Cercle Finance • 29/01/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce la signature d'un protocole d'accord avec Saudi Telecom en vue d'une cession potentielle de la participation de 55% du Britannique dans Vodafone Egypt au Saoudien, pour un montant en numéraire de 2,39 milliards de dollars. Les parties ont aussi convenu d'un partenariat de marché à long terme, comprenant l'utilisation de la marque Vodafone, des accords d'itinérance préférentiels, ainsi qu'un accès aux fonctions centrales d'approvisionnement de Vodafone et à d'autres services. Vodafone et STC ont l'intention de conclure un accord définitif après la réalisation des vérifications nécessaires de STC sur Vodafone Egypt. La transaction devrait être finalisée vers fin juin 2020, sous réserve des autorisations réglementaires.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -0.45%