Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: vend 10 % de Vantage Towers pour 1,3 MdE information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce la vente d'une participation supplémentaire de 10 % dans Oak Holdings - le partenariat qui co-contrôle Vantage Towers - pour un montant de 1,3 milliard d'euros.



Vodafone recevra 1,3 milliard d'euros de la vente de cette participation, qui a été vendue au prix de 32 euros par action, soit le même prix que la transaction initiale, annoncée le 9 novembre 2022. Cela porte à 6,6 milliards d'euros le produit net total pour Vodafone de la vente de Vantage Towers.



Le produit de cette vente sera utilisé pour le désendettement et réduira la dette nette du groupe.





Valeurs associées VODAFONE GROUP 70,86 GBX LSE +0,51%