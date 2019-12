Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : va réduire l'utilisation de plastique Cercle Finance • 06/12/2019 à 13:58









(CercleFinance.com) - Vodafone a décidé de remplacer ses cartes SIM standard au format carte de crédit par un demi-format réduisant de 50% la quantité de plastique utilisée, dans le cadre d'une stratégie visant à réduire au minimum l'utilisation de plastiques. De plus, à partir de Noël 2019, les magasins Vodafone proposeront à leurs clients une gamme d'accessoires écologiques, notamment des étuis pour téléphone 100% biodégradables ou recyclables fabriqués à partir de plastique récupéré dans les océans. En outre, le smartphone Fairphone 3, plus éthique et plus durable, sera disponible sur cinq marchés de Vodafone : Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et Irlande. Vodafone avait précédemment annoncé son intention d'acheter toute son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2025. Le géant de la téléphonie mobile s'est également engagé à réutiliser, revendre ou recycler 100% des déchets de son réseau.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +0.26%