Vodafone : va racheter les parts minoritaires de KDG

(CercleFinance.com) - Vodafone a l'intention de racheter les parts des actionnaires minoritaires de son câblo-opérateur allemand, Kabel Deutschland. Le géant britannique de la téléphonie a lancé aujourd'hui une offre en espèces de 2,1 milliards d'euros pour acquérir le reste des parts de Kabel Deutschland. Dans le cadre de cette opération, Vodafone offrira aux actionnaires 103 euros pour chacune de leurs actions. Vodafone a déclaré avoir reçu des engagements irrévocables des investisseurs D. E. Shaw, Elliott et UBS O'Connor d'accepter l'offre, ce qui représente environ 17,1% du capital de KDG. Une fois l'offre réalisée, Vodafone détiendra au moins 93,8% des actions de Kabel Deutschland, a déclaré le groupe.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -0.44%