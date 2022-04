Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: utilisera la solution de Mavenir au Portugal information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 12:31









(CercleFinance.com) - Vodafone Portugal et Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau ont annoncé que Vodafone Portugal utilisera la solution MAVcore pour son réseau Converged Packet Core avec la sélection de Mavenir comme fournisseur stratégique de Converged Core 5G.



Mavenir Converged Packet Core avec support multi-accès (2G, 3G, 4G, 5G) permet aux fournisseurs de services de communication (CSP) comme Vodafone de planifier leur croissance future et de se concentrer davantage sur la sécurité et la fiabilité. Elle simplifie la transformation du réseau et permet des gains d'efficacité opérationnelle grâce à une automatisation complète.



' La solution MAVcore permettra de transformer le réseau en un réseau conteneurisé et automatisé de type cloud-native - offrant la flexibilité nécessaire à l'évolution future du réseau mobile, y compris le lancement d'applications autonomes 5G pour les clients de Vodafone au Portugal ' indique le groupe.





