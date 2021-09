Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : une solution 5G 'révolutionnaire' avec Ericsson information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce être parvenu à réduire de moitié la consommation d'énergie du réseau d'ondes radio 5G de Vodafone, à Londres, un essai jugé 'révolutionnaire' par les deux partenaires. Réalisé sur le toit du Speechmark - le bureau central de Vodafone UK à Londres - le déploiement de la solution radio à antenne intégrée d'Ericsson (AIR 3227) a permis de réduire la consommation énergétique quotidienne du réseau de Vodafone de 43 % en moyenne et jusqu'à 55% aux heures creuses. 'Le succès de cet essai nous permet d'explorer de nouvelles façons de gérer plus efficacement la consommation d'énergie de notre réseau avec notre partenaire Ericsson', a commenté Andrea Dona, Chief Network Officer chez Vodafone UK. 'Ensemble, nous construisons le réseau 5G du futur, un réseau qui offre les performances les plus élevées possibles avec une efficacité améliorée des ressources et de faibles impacts environnementaux', a ajouté Björn Odenhammar, Chief Technology Officer, Networks and Managed Services chez Ericsson UK and Ireland.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -0.89%