Vodafone: un service managé alimenté par l'IA de Juniper

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain d'équipements pour réseaux Juniper Networks a annoncé mercredi que Vodafone Business proposait désormais un nouveau service de connectivité managée SD-LAN fondé sur sa plateforme Mist.



Ce service filaire et sans fil, qui se base sur des opérations automatisées, permet d'éliminer environ 90% des pannes jusqu'ici gérés manuellement, d'après des retours obtenus auprès des clients de Juniper.



Il utilise des fonctionnalités d'intelligence artificielle, dont un assistant de réseau virtuel, ainsi que des capacités dites d'intelligence artificielle pour les opérations informatiques (AIOps).





