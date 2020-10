Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : un partenariat avec Wix à destination des PME Cercle Finance • 12/10/2020 à 12:48









(CercleFinance.com) - Vodafone a signé un partenariat avec Wix afin d'aider les PME à créer leurs sites web. Créateur israélien de sites Internet, Wix a déclaré que son offre, disponible via la plateforme de marché professionnel de Vodafone, permettra aux clients de l'opérateur de créer leur boutique en ligne et d'assurer la maintenance des sites. Dans ce cadre, les clients pourront notamment recourir à l'aide d'un technicien en ligne, qui les guidera à travers les différentes étapes de configuration. Vodafone compte des millions de PME comme clients et Wix espère qu'à terme, son offre sera aussi disponible sur les autres marchés de l'opérateur.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +1.22%