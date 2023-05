Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: un CA en légère hausse à 45,7 milliards d'euros information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - Vodafone présente aujourd'hui ses résultats préliminaires pour 2023. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 0,3 % pour atteindre 45,7 milliards d'euros (exercice 22 : 45,6 milliards d'euros).



L'EBITDAaL ajusté a baissé de 1,3 % à 14,7 milliards d'euros, la croissance du chiffre d'affaires étant compensée par la hausse des coûts de l'énergie et la sous-performance commerciale en Allemagne. La marge d'EBITDAaL ajusté a été inférieure de 1,4 point par rapport à l'année précédente, à 32,1%.



Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 14,3 milliards d'euros et le groupe a réalisé un bénéfice pour la période de 12,3 milliards d'euros (exercice 22 : 2,8 milliards d'euros), reflétant largement un gain sur la cession de Vantage Towers.



Margherita Della Valle, directrice générale du groupe, a commenté : 'Nos performances n'ont pas été suffisantes. Pour être toujours à la hauteur, Vodafone doit changer. Nous simplifierons notre organisation, en éliminant la complexité pour retrouver notre compétitivité.'



Sur la base des évaluations actuelles des perspectives macroéconomiques mondiales, Vodafone prévoit, pour l'exercice 24, un EBITDAaL ajusté 'globalement stable' à environ 13,3 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 3,3 milliards d'euros, 'reflétant les mouvements attendus du fonds de roulement, les intérêts et les recettes de dividendes'.





