Vodafone :transfert de 50% des parts de Cornerstone à Vantage

(CercleFinance.com) - Vodafone a l'intention de transférer sa participation de 50 % dans Cornerstone, son entreprise d'infrastructure de tours avec Telefonica au Royaume-Uni, à son unité européenne Vantage Towers, d'ici la fin du mois. Ce transfert étend le portefeuille de Vantage Towers à environ 82.000 sites et sa présence géographique en Europe à 10 marchés, a déclaré le géant britannique du téléphone dans un communiqué. Elle précède l'introduction en bourse de Vantage Towers - l'une des plus grandes sociétés de tours d'Europe - dans les prochains mois. Dans le cadre d'un accord de services à long terme, Vodafone et Telefonica ont fait aujourd'hui de Cornerstone leur fournisseur privilégié de nouveaux sites pour huit ans, avec trois périodes de renouvellement de huit ans.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +0.89%