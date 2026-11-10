Vodafone signe un semestre à deux vitesses malgré des objectifs relevés

L'opérateur britannique cède 0,21%, à 116,70 pence, à la Bourse de Londres ce mardi, malgré le relèvement de ses objectifs annuels, la solide dynamique de ses activités auprès des entreprises et en Afrique ayant permis de compenser la faiblesse persistante du marché allemand.

Vodafone vise désormais un résultat opérationnel ajusté compris entre 13,2 et 13,4 milliards d'euros pour son exercice clos fin mars 2027, contre une précédente fourchette de 13 à 13,3 milliards d'euros. Ses prévisions de flux de trésorerie disponible ajusté ont également été relevées, à une fourchette de 2,8 à 3 milliards d'euros, contre 2,6 à 2,9 milliards précédemment. Au point médian, cet objectif implique une croissance organique supérieure à 20%. Au premier semestre, le résultat opérationnel ajusté a progressé de 6,4% en données organiques, à 6,5 milliards d'euros, tandis que la marge s'est améliorée de 50 points de base.

La croissance organique des revenus de services s'est accélérée à 6,4% au deuxième trimestre, contre 5,2% au premier, un rythme que la directrice générale, Margherita Della Valle, a qualifié de l'un des plus élevés jamais enregistrés par le groupe. Cette performance repose notamment sur la vigueur des activités africaines, où les revenus de services ont progressé de 13,4% en organique au deuxième trimestre, soutenus par l'ensemble des marchés de Vodacom, aussi bien dans la connectivité que dans les services financiers.

Au Royaume-Uni, la croissance organique des revenus de services a atteint 0,9% sur le semestre, portée par les activités fixes et les revenus de gros dans le mobile. L'intégration de Three commence également à produire ses effets, avec plus de 50 millions d'euros de synergies de coûts déjà réalisées. L'Allemagne reste toutefois le principal point de fragilité. Après une hausse de 1,2% au premier trimestre, les revenus de services y ont reculé de 0,5% sur les trois mois suivants, pénalisés par les pressions persistantes sur les activités mobiles. Margherita Della Valle a reconnu que les performances du pays n'étaient "pas encore là où elles devraient être".

Pour redresser la situation, Vodafone prévoit 2 300 suppressions de postes supplémentaires en Allemagne, dans le cadre de ses efforts de simplification et de réduction des coûts. A l'échelle du groupe, les économies brutes ont atteint 200 millions d'euros au premier semestre, accompagnées de 3 000 suppressions d'emplois.

AlphaValue salue la solidité des résultats semestriels et le relèvement des perspectives, mais reste prudent sur le potentiel boursier du titre.

Le bureau d'études souligne notamment la bonne tenue du Royaume-Uni et la forte dynamique africaine, tout en pointant la dégradation de la rentabilité en Allemagne, où le résultat opérationnel ajusté a reculé de 2,4% en organique au premier semestre, avec une contraction de 130 points de base de la marge.

Malgré des résultats susceptibles d'être favorablement accueillis par le marché, AlphaValue maintient ainsi sa recommandation "alléger", assortie d'un objectif de cours de 116 pence. Selon l'analyste, le rebond du titre, notamment alimenté par le projet de Xavier Niel d'acquérir une participation de 16,2% dans Vodafone auprès du groupe émirati e&, a largement épuisé son potentiel de revalorisation. Le rendement du dividende, désormais proche de 3,55%, témoigne également, à ses yeux, d'une valorisation particulièrement exigeante.