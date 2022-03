Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: s'associe à Accenture dans la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Accenture annonce s'associer à Vodafone pour fournir des services de sécurité gérés aux petites et moyennes entreprises (PME) en Allemagne.



L'idée est d'aider les PME à faire face aux cyber-menaces, en leur fournissant des talents de pointe en matière de cybersécurité et une expertise du secteur aux organisations qui n'ont pas la capacité, le temps ou les ressources nécessaires pour suivre cet espace en évolution rapide.



'Conçus pour aider les entreprises à identifier les vulnérabilités de sécurité et à détecter, répondre et récupérer des cyberattaques, les services seront intégrés au portefeuille de solutions mobiles, fixes, Internet des objets et cloud de Vodafone', indique Accenture.







