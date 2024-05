Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: résultats annuels en ligne malgré l'Allemagne information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Vodafone a publié mardi des résultats annuels globalement conformes aux attentes en dépit de la contraction de ses performances sur le marché allemand.



L'opérateur de téléphonie mobile a fait état d'un chiffre d'affaires annuel, à fin mars, en baisse de 2,5% à 36,7 milliards d'euros, malgré la croissance de 5,4% enregistrée dans son activité de services aux entreprises.



Son bénéfice avant impôt, charges financières, dépréciation et amortissement (Ebitda) dit 'aL' - une mesure-clé de la rentabilité du secteur - a reculé de 11% à 11 milliards d'euros.



Dans un communiqué, le groupe explique ce recul par sa récente sortie des marchés espagnol et italien, destinées à se recentrer sur ses activités les plus rentables.



En données organiques, c'est-à-dire hors effets de changes et changements de périmètre, il affiche une hausse de 2,2%.



Vodafone - qui souligne que ces chiffres s'inscrivent en ligne avec ses objectifs - indique maintenant vouloir se transformer en une société de croissance, accélérer sa bonne dynamique dans les services professionnels e améliorer ses performances en Allemagne, où le chiffre d'affaires comme l'Ebitda 'AL' ont reculé l'an dernier.



Concernant ses perspectives pour l'exercice 2024-2025, le groupe dit se fixer pour objectif un Ebitda 'aL' de l'ordre de 11 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté d'au moins 2,4 milliards d'euros.



A la Bourse de Londres, l'action Vodafone progressait de 3% dans le sillage de cette publication.





