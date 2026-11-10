Vodafone relève ses objectifs malgré une lourde perte semestrielle

information fournie par Boursorama avec AFP • 10/11/2026 à 11:34

( AFP / CARLOS JASSO )

Le groupe britannique de télécommunications Vodafone a annoncé mardi une lourde perte nette au premier semestre de son exercice décalé, plombé notamment par une dépréciation en Allemagne, mais a relevé ses objectifs annuels grâce à la progression de son activité.

L'entreprise indique par ailleurs avoir supprimé environ 3.000 postes en Europe et dans ses activités mutualisées au premier semestre, dans le cadre d'un programme de réductions de coûts dévoilé en mai.

Elle a également annoncé lundi la suppression d'environ 2.300 postes supplémentaires en Allemagne au cours des deux prochains exercices.

La perte atteint 4,789 milliards d'euros sur les six mois clos fin septembre, contre un bénéfice de 829 millions l'an dernier.

Vodafone a notamment inscrit dans ses comptes une dépréciation de 4,85 milliards d'euros de ses activités allemandes, qu'il attribue principalement à la hausse des taux d'intérêt.

Le chiffre d'affaires sur le semestre a, lui, progressé de 11,4 %, à 21,853 milliards d'euros, porté par des acquisitions et la fusion de ses activités britanniques avec Three UK.

La directrice générale, Margherita Della Valle, se dit ainsi "très satisfaite des performances globales" du groupe, qui relève ses prévisions annuelles.

Vodafone vise désormais un excédent brut d'exploitation ajusté après loyers compris entre 13,2 et 13,4 milliards d'euros pour l'exercice 2026-2027, contre 13 à 13,3 milliards auparavant.

Vodafone s'est profondément restructuré ces dernières années, cédant notamment ses activités en Espagne et en Italie et fusionnant ses opérations britanniques avec celles de son concurrent Three UK.

"Ce qui se dessine désormais, c'est une entreprise plus petite, moins diversifiée géographiquement, mais plus ciblée", résume Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor. L'activité allemande reste toutefois "l'épine la plus évidente dans le pied du groupe", souligne-t-il.

L'action Vodafone perdait plus de 2% mardi matin à la Bourse de Londres.

Le milliardaire français Xavier Niel, propriétaire du groupe de télécommunications Iliad (Free), a par ailleurs annoncé en juillet un accord de 5,1 milliards d'euros visant à reprendre, via son véhicule d'investissement Vega, les 16,2 % du capital de Vodafone détenus par le groupe émirati e&.

Cette opération, soumise aux autorisations réglementaires, doit faire de lui le premier actionnaire de l'entreprise.