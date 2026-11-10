Vodafone relève ses objectifs annuels malgré une perte semestrielle

L'opérateur de téléphonie mobile, fixe et internet a annoncé un relèvement de ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'exercice 2027, porté par une accélération de sa croissance organique et l'intégration de nouvelles entités au premier semestre.

Le chiffre d'affaires total du groupe de télécommunications a progressé de 11,4% sur un an pour atteindre 21,9 milliards d'euros (contre 19,6 milliards au premier semestre 2026). Cette hausse a été tirée par les revenus des services ( 12,8% en données publiées et 5,8% en variation organique à 18,4 milliards d'euros) ainsi que par la consolidation de Safaricom, de VodafoneThree et de Telekom Romania, en dépit d'effets de change défavorables.

L'EBITDAaL ajusté a grimpé de 12,6% à 6,5 milliards d'euros ( 6,4% en organique), permettant à la marge correspondante de s'apprécier de 0,5 point de pourcentage en organique pour s'établir à 29,5%.

Malgré la bonne tenue de l'exploitation, Vodafone bascule dans le rouge avec une perte nette semestrielle de 3,6 milliards d'euros, contre un bénéfice de 1,1 milliard d'euros un an plus tôt. Ce plongeon résulte d'éléments comptables sans impact sur la trésorerie principalement : une dépréciation d'actifs en Allemagne sous l'effet de l'évolution des taux d'intérêt, la dépréciation d'actifs d'impôts différés au Royaume-Uni à la suite du rachat des parts de CK Hutchison dans VodafoneThree. Ces éléments n'ont été que partiellement atténués par un gain comptable lié à l'opération sur Safaricom.

Confiante dans l'amélioration de sa productivité, la directrice générale Margherita Della Valle a rehaussé les objectifs du groupe pour l'exercice 2027. L'EBITDAaL ajusté est désormais attendu entre 13,2 et 13,4 milliards d'euros (contre 13,0 à 13,3 milliards visés en juillet 2026), dont 7,6 à 7,9 milliards d'euros pour l'Europe (inchangé). Le flux de trésorerie disponible ajusté a été relevé dans une fourchette de 2,8 à 3 milliards d'euros (contre 2,6 à 2,9 milliards auparavant), matérialisant une progression organique supérieure à 20% au point médian ( 21%).

Les coûts de restructuration et d'intégration devraient culminer à environ 0,7 milliard d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2027, dont environ 0,4 milliard lié à l'intégration de la fusion VodafoneThree.