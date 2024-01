Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: rejet du projet de fusion avec iliad en Italie information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le groupe iliad a annoncé mercredi que Vodafone avait rejeté sa proposition révisée visant à fusionner leurs filiales respectives en Italie.



Dans un communiqué, iliad indique que le géant britannique des télécommunications a refusé une nouvelle offre améliorée faisant suite à une première proposition formulée le mois dernier.



Cette fusion à parité - qui prévoyait la création d'un nouvel ensemble - valorisait Vodafone Italia à 10,45 milliards d'euros en termes de valeur d'entreprise et iliad Italia à quelque 4,25 milliards d'euros.



En décembre, Vodafone s'était dit favorable à des mouvements de consolidation dans les marchés où il estimait ne pas obtenir une rentabilité suffisante et confirmé qu'il étudiait des options avec plusieurs parties pour y parvenir en Italie.



Prenant acte de la décision de Vodafone, iliad dit avoir l'intention de poursuivre sa stratégie actuelle et de continuer à renforcer ses positions sur le marché italien via des gains de parts de marché sur tous les segments.



Suite à ce refus, l'action Vodafone cotée à la Bourse de Londres perdait plus de 3% mercredi matin dans les premiers échanges.





Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -3.74%