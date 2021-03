Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : programme de rachat d'actions à venir Cercle Finance • 12/03/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé vendredi qu'il allait lancer d'ici à la fin du mois un nouveau programme de rachat d'actions visant à limiter l'effet dilutif du remboursement d'une obligation convertible en actions. Le géant britannique de la téléphonie mobile explique qu'il compte émettre 1,4 milliards de titres à un prix de conversion de 120,55 pence pour faire face à l'arrivée à maturité, ce mois-ci, d'une première tranche de l'obligation. Vodafone ajoute que les détails concernant son nouveau programme de rachat d'actifs, qui doit débuter le 22 mars, seront dévoilés prochainement. L'action Vodafone était en baisse de 0,7% vendredi matin à la Bourse de Londres.

