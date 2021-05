Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : perd 2%, un broker abaisse sa cible Cercle Finance • 19/05/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - Vodafone lâche plus de 2% à Londres, pénalisé par une analyse de Credit Suisse qui abaisse son objectif de cours de 170p à 150p après avoir incorporé dans son modèle l'augmentation des dépenses d'investissement de 400 millions d'euros de Vodafone (réduction de 5% du FCF pour l'exercice 2024). L'analyste confirme son conseil Surperformance sur la valeur. ' Nous pensons que l'augmentation des investissements pourrait finalement se traduire par une amélioration des résultats. Nous supposons maintenant que les dépenses d'investissement augmenteront à peu près au même rythme que les revenus après l'exercice 2022 ', indique le bureau d'analyses. ' Nous nous attendons donc à une certaine amélioration des revenus et de l'EBITDA qui pourraient se poursuivre dans les années à venir. Vodafone devrait annoncer une amélioration de la croissance du chiffre d'affaires de ~100bp avec le 1er trimestre ' rajoute Credit Suisse.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -2.03%