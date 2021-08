Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : nouvelles branches pour le câble 2Africa information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé aujourd'hui que le consortium 2Africa (consortium regroupant Vodafone, Facebook, Orange, China Mobile International, MTN GlobalConnect, stc, Telecom Egypt, et WIOCC) va ajouter quatre nouvelles branches au câble 2Africa, le plus grand projet de câble sous-marin au monde. Ces branches permettront d'étendre la connectivité de 2Africa aux Seychelles, aux Comores et en Angola et de créer une deuxième station d'atterrissement dans la région sud du Nigeria. Elles s'ajouteront à l'extension du câble vers les îles Canaries, dont le déploiement a été récemment annoncé. 2Africa fournira ainsi une connectivité internet plus rapide et plus fiable à chaque pays desservi, assure Orange.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -0.66%