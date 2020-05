Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : nouveau président du conseil début novembre Cercle Finance • 22/05/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce que sera proposée la nomination de Jean-François Van Boxmeer comme administrateur non-exécutif, à l'assemblée générale du 28 juillet, en vue de son élection comme président du conseil d'administration. Il devrait ensuite prendre la succession comme président du conseil, le 3 novembre prochain, de Gerard Kleisterlee qui quittera ainsi le conseil d'administration qu'il aura donc présidé pendant neuf ans. L'opérateur télécoms rappelle que Jean-François Van Boxmeer est actuellement directeur général de Heineken, le deuxième brasseur mondial, un poste qu'il occupe depuis 2005 et qu'il doit laisser à son successeur au mois de juin.

