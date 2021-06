Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : les opérations en Europe tournent au renouvelable Cercle Finance • 23/06/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé mercredi que l'ensemble de ses activités en Europe seraient alimentées par de l'électricité renouvelable à compter du 1er juillet prochain. Le géant britannique de la téléphonie mobile précise que le périmètre des opérations concernées inclut ses réseaux sans fil et fixes, ses centres de données, toutes ses boutiques ainsi que ses bureaux. Vodafone s'est fixé comme but d'atteindre zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de parvenir au même objectif au niveau de l'intégralité de sa chaîne de valeur avant 2040.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +0.33%