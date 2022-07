Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: légère croissance des revenus au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 09:17









(CercleFinance.com) - Vodafone cède 1% en début de séance à Londres, après le point d'activité de l'opérateur télécoms au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, marqués par des revenus en croissance de 1,6% à près de 11,3 milliards d'euros (+2,7% en organique).



La croissance organique des revenus de services s'est accélérée à +2,5% (après +2% au trimestre précédent), tirée notamment par le Royaume Uni alors que l'Allemagne a connu un léger repli (-0,5%) du fait d'une nouvelle réglementation locale.



En termes de perspectives, le groupe britannique se dit en voie de réaliser ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir un EBITDAaL ajusté entre 15 et 15,5 milliards d'euros, ainsi qu'un free cash-flow ajusté de l'ordre de 5,3 milliards.





