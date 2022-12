Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: le DG Nick Read quittera ses fonctions fin 2022 information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé lundi que Nick Read, son directeur général depuis quatre ans, quitterait ses fonctions à la fin de l'année.



Le géant britannique de la téléphonie mobile indique que c'est Margherita Della Valle, son actuelle directrice financière, qui endosserait le rôle de directrice générale à titre intérimaire jusqu'à ce que le successeur de Nick Read ait été identifié.



Dans un communiqué, Nick Read indique avoir convenu avec le conseil d'administration de Vodafone qu'il s'agissait du 'bon moment' pour confier les rênes du groupe à un nouveau dirigeant.



Read, qui était arrivé chez Vodafone il y a une vingtaine d'année, quittera officiellement ses fonctions le 31 décembre. Il interviendra par la suite en tant que conseiller auprès du conseil d'administration jusqu'à la fin du mois de mars.



A la Bourse de Londres, l'action Vodafone réagissait peu à cette annonce lundi, affichant un gain de l'ordre de 0,2% à l'heure du déjeuner.





