Vodafone: la technologie L4S testée avec succès avec Nokia

(CercleFinance.com) - Vodafone et Nokia ont annoncé mercredi avoir testé avec succès une nouvelle technologie Internet permettant de réduire le temps de latence, notamment dans les jeux vidéo en ligne.



Les deux partenaires expliquent être parvenus à ramener de 550 millisecondes (soit 0,55 seconde) à seulement 12 millisecondes (0,012 seconde) le délai d'attente sur Wi-Fi, même lorsqu'un réseau fibré (FTTH) est saturé.



A titre d'indication, une latence supérieure à 100 milliseconde, si elle ne correspond qu'à un clignement d'oeil, peut occasionner des phénomènes dits de 'lag' à même de perturber le bon fonctionnement de certaines applications comme les jeux vidéo ou les appels vidéo.



Vodafone et Nokia expliquent que l'essai a été conduit par les chercheurs de Nokia Bell Labs au sein d'un laboratoire Vodafone à Newbury (Royaume-Uni) à partir de l'architecture 'L4S' visant une optimisation de la latence pour les applications sensibles.





