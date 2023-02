Vodafone: la croissance ralentit sur le 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 11:01

(CercleFinance.com) - Vodafone a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires dans les services en croissance organique de 1,8% sur son troisième trimestre, ce qui marque un ralentissement après les 2,5% enregistrés au deuxième trimestre.



Dans son point d'activité trimestriel, l'opérateur britannique de téléphonie mobile explique cette décélération par le repli de ses revenus en Allemagne, en Italie et en Espagne, néanmoins compensé par le Royaume-Uni.



En données publiées, le chiffre d'affaires dans les services ressort à 9,52 milliards d'euros sur le troisième fiscal, clos fin décembre, contre 9,65 milliards d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 1,3%.



Pour la directrice générale Margherita Della Valle, ces chiffres montrent que le groupe 'peut mieux faire' en servant ses clients de manière plus adaptée et en adoptant une structure simplifiée.



Vodafone dit toujours viser, pour l'ensemble de son exercice 2022/2023, un bénéfice opérationnel ajusté 'EBITDAaL' situé entre 15 et 15,2 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible de l'ordre de 5,1 milliards.



Suite à la parution de ces chiffres, l'action lâchait plus de 2,1%, soit l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100.