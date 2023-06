Vodafone: l'UE valide une coentreprise avec Sumitomo information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune, DABCO Limited, par Sumitomo Corporation et Vodafone Group.



Cette joint-venture, développera et commercialisera des produits et services ' Economy of Things ' pour permettre aux appareils, véhicules et machines connectés de communiquer, d'effectuer des transactions et d'échanger de manière autonome les uns avec les autres.



Pour rappel, Sumitomo est une société mondiale de négoce et d'investissement tandis que Vodafone est un groupe de télécommunications actif en Europe et en Afrique.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune a un impact réel et prévu négligeable dans l'Espace économique européen.