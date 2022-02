Vodafone : Iliad aurait proposé 11 milliards d'euros pour racheter les activités italiennes

(AOF) - Iliad aurait proposé 11 milliards d'euros pour racheter les activités italiennes de Vodafone, selon des informations Reuters, confirmant des révélations du Financial Times. Le conseil d'administration de l'opérateur britannique n'aurait pas encore donné suite. L'offre représente environ 7 fois l'Ebitda des activités concernées et Iliad se serait allié avec un fonds d'investissement et aurait des garanties de financement de la part d'une grande banque européenne.

En début de semaine, Bloomberg avait révélé qu'Iliad avait déposé une offre la semaine dernière sans en préciser le montant. Une information qui avait été ensuite confirmée par un porte-parole du groupe de Xavier Niel.

