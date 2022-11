Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: grevé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Vodafone lâche 3% à Londres sous le poids d'une dégradation par Credit Suisse de son opinion de 'surperformance' à 'sous-performance' sur le titre de l'opérateur mobile britannique, avec un objectif de cours ramené de 140 à 90 pence.



Le broker a abaissé ses estimations d'EBITDA, intégrant 'des résultats décevants au premier semestre de l'exercice 2023, des coûts énergétiques plus élevés au cours de l'exercice 2024 et des coûts d'accès à la fibre allemande plus élevés à long terme'.





Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -3.15%