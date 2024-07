Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: étend son service internet pour les voitures information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - Vodafone étend son service Internet pour voitures ' Living Room on Wheels ' à 10 nouveaux marchés en Europe.



Vodafone Business a étendu son service paneuropéen Internet in the Car (IITC) ce qui porte à 32 le nombre total de pays où les constructeurs automobiles peuvent désormais proposer des véhicules dotés d'un accès Internet fiable et sécurisé.



Les nouveaux marchés sont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l'Estonie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, Monaco et la Slovénie.



Ce service associe la plateforme de connectivité de l'Internet des objets (IoT) gérée au niveau mondial par Vodafone Business, qui compte plus de 187 millions de connexions dans le monde, à des fournisseurs d'accès à Internet locaux.



'Cela transforme un véhicule en un point d'accès Internet entièrement fonctionnel qui peut alimenter des services Internet embarqués hautement intégrés pour toutes les applications populaires, l'infodivertissement personnalisé et des services Wi-Fi flexibles' indique le groupe.



Erik Brenneis, directeur général de Vodafone IoT, a déclaré : ' Avec environ 145 millions de véhicules de tourisme connectés prévus d'ici 2028, Vodafone Business est idéalement positionné pour aider les constructeurs à saisir cette croissance grâce à l'un des plus grands réseaux paneuropéens et à une plateforme IoT mondiale de premier plan.'





