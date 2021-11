Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : entouré après un relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - Vodafone grimpe de plus de 5% à Londres, après un relèvement de ses objectifs annuels à l'occasion de la publication par l'opérateur de téléphonie mobile de ses résultats au titre de son premier semestre 2021-22. Le groupe britannique resserre en hausse sa fourchette cible d'EBITDAaL ajusté, à entre 15,2 et 15,4 milliards d'euros (au lieu de 15 à 15,4 milliards), et vise désormais un free cash-flow ajusté d'au moins 5,3 milliards (et non plus d'au moins 5,2 milliards). Pour son premier semestre, Vodafone prévoit de distribuer un dividende de 4,5 cents d'euro pour un BPA ajusté de 4,9 cents. Son EBITDAaL ajusté a augmenté de 6,5% en organique à 7,56 milliards d'euros, pour des revenus en croissance organique de 5% à 22,5 milliards.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +5.74%