Vodafone: en repli, un analyste révise son conseil

(CercleFinance.com) - Vodafone cède près de 2% à Londres, pénalisé par une analyse de JPMorgan qui dégrade son conseil sur le titre, passant de 'surpondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 175 à 168 euros, citant des inquiétudes au sujet des perspectives à court terme sur les revenus en Allemagne, et des espoirs de M&A qui s'estompent.



'Nous avons longtemps argumenté qu'il existe de la 'valeur de portefeuille' au sein de Vodafone, mais sur le court terme, nous sommes préoccupés à l'idée que les tendances opérationnelles et financières en Allemagne déçoivent', affirme le broker.



Face aux incertitudes macroéconomiques et sur les taux, JPMorgan craint qu'il soit de plus en plus difficile pour l'opérateur télécoms britannique de réaliser des opérations de consolidation mobile sur le marché créatrices de valeur.







