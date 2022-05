Vodafone: en recul après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 10:15

(CercleFinance.com) - Vodafone recule de près de 2% à Londres, après la publication des résultats de l'opérateur télécoms pour son exercice 2021-22, marqués par un dividende stable à neuf centimes d'euro par action malgré un BPA ajusté en croissance de 36,5% à 11,03 centimes.



Le groupe britannique a vu son EBITDAaL ajusté croitre de 5% en organique, à 15,2 milliards d'euros, tiré par une bonne croissance du chiffre d'affaires de 4% à 45,6 milliards, et la poursuite des économies du programme de transformation des coûts.



Pour l'exercice en cours, Vodafone anticipe désormais un EBITDAaL ajusté entre 15 et 15,5 milliards d'euros et non plus entre 15,2 et 15,4 milliards, un flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 5,3 milliards, et non plus d'au moins 5,3 milliards.