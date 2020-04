Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : en hausse, un broker reste à 'Surperformance' Cercle Finance • 02/04/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le titre Vodafone avance ce matin de +1%, alors que l'analyste Credit Suisse confirme ce matin sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci, estimant que 'la dynamique d'investissement change mais reste attractive'. Dans le contexte actuel, Credit Suisse corrige néanmoins son objectif de cours sur la valeur, passant de 190 à 170 pence. 'Nous prévoyons que la production organique de free cash-flow de Vodafone résistera, malgré le ralentissement mondial actuel', indique le broker.

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +0.52%