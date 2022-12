Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: Emirates Telecommunications pointe à 11% information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 14:02









(CercleFinance.com) - Emirates Telecommunications a annoncé mercredi avoir accru sa participation au sein de Vodafone, dont il détient désormais 11% du capital.



Dans un avis financier, l'ex-Etisalat justifie son investissement, comme il l'avait déjà fait en mai dernier, par sa volonté de s'exposer à un leader mondial de la connectivité et des services numériques affichant, selon lui, une 'valorisation attractive'.



Conformément au règlement 2.8 de la loi britannique sur les fusions-acquisitions, l'opérateur de télécommunications assure ne pas avoir l'intention de déposer une offre de rachat sur le groupe .



A la Bourse de Londres, l'action Vodafone progressait de 1,2% mercredi suite à cette annonce.





