Vodafone: des analystes abaissent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 14:58

(CercleFinance.com) - Vodafone publie un chiffre d'affaires de 22,9 milliards d'euros au titre du premier semestre de son exercice 2023, en hausse de 2 % par rapport à la même période un an plus tôt. le BPA ajusté est ressorti à 6,02c, contre 4,90c un an plus tôt. Pour l'ensemble de l'exercice 2023, Vodafone anticipe un EBITDaL ajusté compris entre 15 et 15,2 milliards d'euros.



Credit Suisse dégrade son opinion sur Vodafone de 'surperformance' à 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 140 à 90 pence, après avoir abaissé ses EBITDA de 5,6% pour 2024 et davantage les années ultérieures, tout en augmentant son WACC de 6 à 6,2%.



Le broker explique avoir intégré 'des résultats décevants au premier semestre de l'exercice 2023, des coûts énergétiques plus élevés au cours de l'exercice 2024 et des coûts d'accès à la fibre allemande plus élevés à long terme'.



Alors qu'il était auparavant positif sur la portée des fusions et acquisitions pour stimuler l'action, Credit Suisse pense maintenant que cela se reflète largement dans le cours de Bourse, suite aux annonces de Vantage et Vod UK/3UK.



UBS réaffirme pour sa part sa recommandation 'achat' sur Vodafone avec un objectif de cours ajusté de 131 à 129 pence, une nouvelle cible qui laisse néanmoins un potentiel de progression de 24% pour l'action de l'opérateur britannique de télécommunications mobiles.



Après la publication d'un EBITDA de premier semestre inférieur de 3,8% aux attentes, principalement en raison de l'Allemagne, le broker note que les prévisions d'EBITDA 'se sont resserrées, mais impliquent une amélioration notable au second semestre'.