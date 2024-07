Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: départ du DG de Vodafone Italy information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Vodafone Group annonce qu'Aldo Bisio quittera ses fonctions de CEO de Vodafone Italy et de membre du Comité Exécutif du Groupe le 15 novembre 2024, afin de saisir une opportunité externe.



À partir du 15 novembre 2024, Aldo Bisio restera membre non exécutif du conseil d'administration de Vodafone Italy afin de superviser le processus d'approbation réglementaire de la vente de Vodafone Italy à Swisscom.



Sabrina Casalta, actuellement directrice financière de Vodafone Italie, sera nommée directrice générale par intérim de Vodafone Italie à partir du 15 novembre 2024, jusqu'à la finalisation de la vente de Vodafone Italie.



Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone, a déclaré : ' En Italie, malgré des conditions de marché difficiles, Vodafone a été compétitif sous la direction d'Aldo et a développé un certain nombre d'innovations adoptées sur nos autres marchés. Plus récemment, il a également dirigé la simplification et la rationalisation des opérations commerciales du groupe'.





