Vodafone : dans le vert sur un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Vodafone gagne 2% à Londres, après un relèvement de sa fourchette-cible d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2019-20 à entre 14,8 et 15 milliards d'euros (au lieu de 13,8 à 14,2 milliards), impliquant environ 2-3% de croissance organique. L'opérateur télécoms britannique explique ce relèvement par l'inclusion d'un bénéfice net de 0,8 milliard lié aux acquisitions auprès de Liberty Global et à la vente de l'activité en Nouvelle-Zélande (finalisée fin juillet). Sur son premier semestre 2019-20, il a vu son EBITDA ajusté augmenter de 2,7% à 7,1 milliards d'euros (+1,4% en organique), pour des revenus de services en croissance de 1,5% à plus de 18,5 milliards (+0,3% en organique).

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +1.10%