Vodafone: croissance organique de 4,2% au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Vodafone a fait état lundi d'une croissance organique de 4,2% sur son troisième trimestre, à la faveur d'une accélération de ses activités dans les services aux entreprises et dans le 'cloud'.



Le groupe britannique téléphonie mobile a fait état d'une croissance organique de seulement 0,3% en Allemagne, tandis que le marché britannique a grimpé de 5,2%, conformément au dynamisme des précédents trimestres.



En Italie, où l'opérateur a récemment refusé de rapprocher sa filiale locale de celle d'iliad, son chiffre d'affaires a subi une contraction organique de 1,3%.



Ces chiffres ont permis à Vodafone de confirmer ses prévisions pour l'exercice 2023/24, qui se clôturera fin mars, à savoir un résultat 'EBITDAaL' ajusté de l'ordre de 13,3 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible (FCF) d'environ 3,3 milliards d'euros.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action Vodafone se repliait de 1,3% lundi matin suite à cette publication.





