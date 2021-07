Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone : croissance de 5,7% au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - L'opérateur de téléphonie mobile Vodafone a publié vendredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 5,7%, à la faveur notamment d'une activité robuste en Allemagne et d'un moindre taux de désabonnement de ses clients. Le géant britannique, numéro deux mondial du secteur, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 11,1 milliards d'euros pour le premier trimestre de son exercice fiscal décalé, contre 10,5 milliards un an plus tôt. En données organiques, sa croissance ressort à 5,6% sur le trimestre. Dans son communiqué, Vodafone se dit bien parti pour dégager un bénéfice opérationnel ajusté entre 15 et 15,4 milliards d'euros sur son exercice en cours, qui se clôturera fin mars 2022. Si le taux de désabonnement de ses clients en Europe est désormais inférieur de 1,6 point à celui du premier trimestre 2019/2020 (soit avant la pandémie), le groupe fait valoir que l'activité commerciale n'est pas encore revenue à ses niveaux 'normaux'. L'action Vodafone progressait malgré tout de 2,6% vendredi matin à la Bourse de Londres suite à cette publication.

